Bloomberg: Трамп сказал, что ситуация в Украине "вышла из-под контроля"
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами государств Североатлантического альянса признал сложность ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину.
Об этом агентству Bloomberg сказал информированный источник, пишет "Европейская правда".
По словам источника Bloomberg, на закрытой встрече с лидерами НАТО Трамп заявил, что в отношении Украины нужно принять меры, поскольку ситуация в стране "полностью вышла из-под контроля".
Президент США не объяснил, что имеет в виду, но эти слова присутствующие расценили как позитивный сигнал его заинтересованности в том, какова ситуация в Украине, пишет Bloomberg.
Как известно, в среду Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели 45-минутную встречу на полях саммита НАТО.
Саммит НАТО также подтвердил намерения Альянса продолжить поддержку Украины на пути к членству.
Полный текст декларации саммита читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".