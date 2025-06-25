Зеленский встретился с европейскими лидерами и Рютте на полях саммита НАТО

Лидеры Великобритании, Италии, Германии, Польши и Франции, генеральный секретарь НАТО и президент Украины встретились на полях саммита в Гааге в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе итальянского премьер-министра.

Как отмечается в сообщении, встреча европейских лидеров, генсека НАТО и Зеленского "углубила текущие усилия и поддержку действий США по прекращению огня с целью достижения справедливого и долгосрочного мира в Украине".

"Россия должна продемонстрировать, что она всерьез настроена на участие в переговорах, в отличие от того, что она делала до сих пор", – подчеркнули в офисе Джорджи Мелони.

Также стороны подтвердили неизменную поддержку Украины, ее самообороны и оборонной промышленности, "а также продолжение давления на Россию путем введения новых санкций".

Перед этим состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около 45 минут.

Во время нее, по словам Зеленского, обсудили Ближний Восток, защиту украинцев, закупку американских систем ПВО, а также переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась вскоре после завершения саммита НАТО и публикации итогового решения, где государства Альянса взяли обязательства помогать ВСУ за счет оборонных расходов.

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