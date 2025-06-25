Страны НАТО взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов

Государства-члены Североатлантического альянса, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Украине в войне против РФ будет частью их вклада в евроатлантическую безопасность.

Об этом говорится в декларации саммита, перевод которой публикует "Европейская правда".

Ключевой элемент, вокруг которого сформировано решение саммита – это увеличение оборонных расходов союзников до 5% от ВВП.

В то же время члены НАТО согласились, что помощь ВСУ будет засчитана как часть оборонных расходов.

"Союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность в подсчет собственных расходов на оборону", – говорится в документе.

Необходимо заметить, что решение принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены, включая США и Венгрию.

Также сообщалось, что саммит НАТО признал Россию "долгосрочной угрозой" для всего Альянса.

Полный текст читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".