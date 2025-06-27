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Нидерланды и Бельгия передали Украине два минных тральщика

Новости — Пятница, 27 июня 2025, 09:39 — Кристина Бондарева

Бельгийский минный тральщик BNS Narcis и нидерландский Zr.Ms. Vlaardingen недавно были переданы Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Передача состоялась ранее во время церемонии на бельгийской военно-морской базе в Зебрюгге. Об этом событии сообщили только сейчас из соображений оперативной безопасности. 

Судно Zr. Ms. Vlaardingen отныне будет носить имя украинского города Мелитополь. А в конце 2025 года будет передан также корабль Zr. Ms. Makkum – его назовут в честь украинского Геническа. Оба эти города в настоящее время незаконно оккупированы российским агрессором.

Эта передача стала результатом тесного сотрудничества между Украиной, Бельгией и Нидерландами. Еще до официальной передачи первых двух кораблей новые украинские экипажи прошли интенсивную подготовку. В этом им помогали бельгийские и нидерландские инструкторы, техники и команды по обслуживанию.

"Крупные порты Одессы и морские пути в Черном море – это жизненная артерия украинской экономики. И эта артерия постоянно находится под угрозой. Украина, возможно, не выиграет войну на море, но вполне может ее там проиграть. И мы просто не можем этого допустить. Именно поэтому так важно для морской безопасности и свободы судоходства, чтобы Украина могла использовать эти минные тральщики", – прокомментировал глава Минобороны Нидерландов Рубенс Брекельманс.

Напомним, на днях Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму около 175 млн евро.

Новый пакет помощи дополняет ранее объявленную поддержку в размере 400 млн евро для обеспечения морской безопасности.

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