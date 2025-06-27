Нидерланды и Бельгия передали Украине два минных тральщика

Бельгийский минный тральщик BNS Narcis и нидерландский Zr.Ms. Vlaardingen недавно были переданы Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Передача состоялась ранее во время церемонии на бельгийской военно-морской базе в Зебрюгге. Об этом событии сообщили только сейчас из соображений оперативной безопасности.

Nederland en België dragen 2 mijnenjagers over aan Oekraïne.



Zeer belangrijk voor Oekraïne vanwege veiligheid op de Zwarte Zee, en ook breder voor handelsroutes en voedselzekerheid.



In korte tijd zijn de Oekraïne bemanning en technici opgeleid. Trots op deze prestatie! 🇳🇱🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/MaM7lCsywW – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) June 26, 2025

Судно Zr. Ms. Vlaardingen отныне будет носить имя украинского города Мелитополь. А в конце 2025 года будет передан также корабль Zr. Ms. Makkum – его назовут в честь украинского Геническа. Оба эти города в настоящее время незаконно оккупированы российским агрессором.

Эта передача стала результатом тесного сотрудничества между Украиной, Бельгией и Нидерландами. Еще до официальной передачи первых двух кораблей новые украинские экипажи прошли интенсивную подготовку. В этом им помогали бельгийские и нидерландские инструкторы, техники и команды по обслуживанию.

"Крупные порты Одессы и морские пути в Черном море – это жизненная артерия украинской экономики. И эта артерия постоянно находится под угрозой. Украина, возможно, не выиграет войну на море, но вполне может ее там проиграть. И мы просто не можем этого допустить. Именно поэтому так важно для морской безопасности и свободы судоходства, чтобы Украина могла использовать эти минные тральщики", – прокомментировал глава Минобороны Нидерландов Рубенс Брекельманс.

Напомним, на днях Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму около 175 млн евро.

Новый пакет помощи дополняет ранее объявленную поддержку в размере 400 млн евро для обеспечения морской безопасности.