Нідерланди та Бельгія передали Україні два мінні тральщики

Бельгійський мінний тральщик BNS Narcis та нідерландський Zr.Ms. Vlaardingen нещодавно були передані Україні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

Передача відбулася раніше під час церемонії на бельгійській військово-морській базі в Зебрюгге. Про цю подію повідомили лише зараз з міркувань оперативної безпеки.

Nederland en België dragen 2 mijnenjagers over aan Oekraïne.



Zeer belangrijk voor Oekraïne vanwege veiligheid op de Zwarte Zee, en ook breder voor handelsroutes en voedselzekerheid.



In korte tijd zijn de Oekraïne bemanning en technici opgeleid. Trots op deze prestatie! 🇳🇱🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/MaM7lCsywW – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) June 26, 2025

Судно Zr. Ms. Vlaardingen відтепер носитиме ім’я українського міста Мелітополь. А наприкінці 2025 року буде передано також корабель Zr. Ms. Makkum – його ого назвуть на честь українського Генічеська. Обидва ці міста наразі незаконно окуповані російським агресором.

Ця передача стала результатом тісної співпраці між Україною, Бельгією та Нідерландами. Ще до офіційної передачі перших двох кораблів нові українські екіпажі пройшли інтенсивну підготовку. У цьому їм допомагали бельгійські та нідерландські інструктори, техніки та команди з обслуговування.

"Великі порти Одеси та морські шляхи в Чорному морі – це життєва артерія української економіки. І ця артерія постійно перебуває під загрозою. Україна, можливо, не виграє війну на морі, але цілком може її там програти. І ми просто не можемо цього допустити. Саме тому так важливо для морської безпеки та свободи судноплавства, щоби Україна могла використовувати ці мінні тральщики", – прокоментував глава Міноборони Нідерландів Рубенс Брекельманс.

Нагадаємо, днями Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 млн євро.

Новий пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 млн євро для забезпечення морської безпеки.