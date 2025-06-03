В ПАСЕ учредят день памяти убитой в плену в РФ журналистки Рощиной

В Парламентской ассамблее Совета Европы – ПАСЕ – учредят день памяти об убитой в плену РФ журналистке Виктории Рощиной.

Об этом сообщила депутат Виктория Кравчук, информирует "Европейская правда".

По словам Кравчук, инициатива родилась сегодня во время слушаний по ее резолюции об украинских журналистах в российском плену на заседании комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа.

По предложению президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса будет учрежден Victory for Victoria Day – День военных корреспондентов и свободы журналистики.

Этот день в ПАСЕ будет посвящен памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая была похищена, замучена и убита в российском плену.

Цель инициативы – почтить журналистов, которые погибли или исчезли, освещая правду, отметила Кравчук.

Также было предложено ввести соответствующую ежегодную резолюцию ПАСЕ, минуту молчания во время осенней сессии в Страсбурге и мероприятия на полях сессии – Виктория родилась в октябре, а в сентябре стало известно о ее смерти в российском плену.

Впервые Victory for Victoria Day будет отмечен на осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября этого года.

30 апреля 2025 года в Еврокомиссии заявили, что последние детали о том, как в российском плену погибла Рощина, служат еще одним доказательством жесткости российской системы и свидетельством, что оккупация представляет смертельную угрозу для украинцев.

Читайте на "Украинской правде" историю плена и пыток, которые пережила Виктория Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев.