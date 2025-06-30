Норвежские F-35 будут защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше

Норвегия этой осенью развернет истребители F-35 в Польше, увеличивая свой вклад в "противовоздушную и противоракетную оборону НАТО".

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии, пишет "Европейская правда".

Норвежские F-35 будут развернуты в Польше для поддержки миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве.

"Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Напомним, с декабря 2024 года для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.

Сообщалось, что в конце апреля Норвегия получила все 52 истребителя F-35, заказанные у Соединенных Штатов.