Украина ведет переговоры о производстве западных систем ПВО внутри страны – Зеленский

Украина ведет с некоторыми партнерами переговоры о производстве внутри Украины западных систем ПВО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в дистанционном обращении во время заседания формата "Рамштайн" 4 июня.

Зеленский сказал, что средства ПВО остаются приоритетной потребностью Украины, а также призвал ускорить поставки этого оружия.

Он напомнил, что украинская сторона предоставляла конкретные цифры по потребностям, в том числе в системах Patriot.

"Мы также начали дискуссии с некоторыми из присутствующих стран по локализации производства систем ПВО – как NASAMS, IRIS-T, SAMP-T и других на территории Украины. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Эти системы укрепят нашу общую безопасность, потому что то, что будет произведено здесь, будет защищать всех нас", – сказал президент.

Также Зеленский призвал партнеров больше инвестировать в украинский ОПК, отметив, что сейчас он из-за нехватки собственных средств Украины работает на менее чем половину мощности.

Напомним, заседание Контактной группы по обороне Украины впервые проходит без участия США. Глава Пентагона Пит Хэгсет будет отсутствовать и на заседании Совета Украина-НАТО.