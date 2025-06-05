Парламент Словакии одобрил резолюцию против антироссийских санкций

Парламент Словакии 5 июня принял резолюцию, которая призывает членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило словацкое издание Noviny.

Инициатором документа выступила пророссийская Словацкая национальная партия (SNS), а его принятие вызвало резонанс не только в политических кругах – в зал заседаний пришли организаторы петиции за отмену антироссийских санкций.

За резолюцию проголосовал 51 из 76 присутствующих депутатов. Среди них – все члены фракции SNS, большинство от партии премьера Роберта Фицо Smer-SD, некоторые депутаты из коалиционной партии Hlas-SD, а также несколько внефракционных.

Против выступил только один депутат – Ян Ференчак из Hlas-SD, еще 23 парламентария из той же партии воздержались.

Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование, не явившись на него.

В резолюции утверждается, что санкции против России вызывают рост цен на энергоносители, нарушение цепочек поставок и снижение конкурентоспособности словацкой экономики.

Документ отвергает любое дальнейшее расширение ограничений, которые, по мнению авторов, могут негативно повлиять на промышленность, экономику и благосостояние граждан.

Кроме того, словацкий парламент призвал правительство решительно защищать национальные экономические интересы во внешней политике и выступать против международных шагов, которые могут повредить экономике Словакии.

"Это исторический документ, который является первым документом в рамках стран ЕС. Этот документ является резолюцией, которая говорит и противоречит тому, что вчера сказал президент. В нем четко сказано, что антироссийские санкции наносят ущерб словацкой экономике. Пленарное заседание словацкого парламента согласилось с этим", – похвастался после голосования лидер SNS Андрей Данко, чьи депутаты подали резолюцию в парламент.

Словацкий президент Петер Пеллегрини накануне отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.

Пеллегрини еще в начале мая получил петицию от ультраправой партии "Движение словацкого возрождения" (SHO) относительно референдума об отмене санкций против РФ, которая набрала 400 тысяч подписей.

Премьер Словакии Роберт Фицо позже заявил, что поддержал бы проведение такого референдума.