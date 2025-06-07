Канада объявила о новой помощи Украине на сумму около $25,5 млн

Канада предоставляет Украине военную помощь на сумму более 35 млн канадских долларов (около $25,5 млн).

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Канады Дэвид Дж. Макгинти принял участие в 28-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Там он объявил, что Канада предоставляет Украине военную помощь на 35 млн канадских долларов.

По его словам, 30 млн канадских долларов будут потрачены на бронетранспортеры Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний.

Это дополнение к предыдущей передаче 64 бронемашин Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года.

Остальные 5 млн канадских долларов пойдут на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.

Отметим, на 28-й встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась в штаб-квартире НАТО, Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

Отметим, что министр обороны США впервые проигнорировал "Рамштайн-встречу".