В Пентагоне объяснили, почему министр обороны США впервые пропустит "Рамштайн"

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече формата "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в среду, потому что это "невозможно" его графика.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Пентагона, его заявление приводит Politico.

Глава Пентагона будет в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО в четверг, но его место на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду займет посол США в НАТО Мэтью Витакер, сообщил представитель оборонного ведомства и два человека, знакомых с их планами.

Министерство обороны США объяснило, что Хегсет не сможет присутствовать лично из-за его графика.

"График поездок господина Хегсета сделал невозможным присутствие на завтрашнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Соединенные Штаты сосредоточены на скорейшем завершении войны в Украине на условиях, которые установят крепкий мир", – говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Кингсли Уилсона.

Великобритания и Германия взяли на себя руководство "Рамштайном" в феврале после того, как Хегсет заявил, что США больше не будут играть ключевую роль в регулярных встречах, начатых бывшим министром обороны США Ллойдом Остином в апреле 2022 года.

Агентство AP сообщило, что Хегсет прибудет в Брюссель поздно вечером в среду, когда заседание "Рамштайна" уже закончится.

Во время апрельской встречи формата "Рамштайн" в Брюсселе Хегсет не присутствовал физически, он участвовал онлайн. Глава Минобороны Германии Борис Писториус пояснил, что американский министр не прибыл из-за загруженного графика.