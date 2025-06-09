Генсек НАТО подтвердил необходимость увеличить силы ПВО на 400% и рассказал детали

Государствам-членам НАТО надо увеличить мощность противовоздушной и противоракетной обороны Альянса на 400%, а также значительно повысить количество имеющегося оружия, усилить логистику и медицинское обеспечение войска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил во время выступления в Chatham House в Лондоне 9 июня.

Генсек НАТО отметил, что Альянс нуждается в увеличении мощностей ПВО и ПРО на 400%.

"На прошлой неделе министры обороны стран НАТО согласовали новые амбициозные цели. Точные детали засекречены. Но нам нужно 400-процентное увеличение противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил Рютте.

"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху. Поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо", – добавил он.

Генсек НАТО также отметил, что войскам НАТО "также нужны тысячи новых бронированных машин и танков, миллионы дополнительных артиллерийских снарядов".

"Мы должны удвоить наши вспомогательные возможности, такие как логистика, снабжение, транспортировка и медицинское обеспечение. Члены Альянса будут инвестировать в большее количество военных кораблей и самолетов. Приведу лишь один пример: американские союзники приобретут в целом не менее 700 истребителей F-35", – рассказал он.

"Мы также будем инвестировать в больше дронов и ракетных систем дальнего действия. И больше будем инвестировать в космические и кибернетические возможности. Потому что если мы не будем инвестировать больше, наша коллективная оборона не будет надежной", – сообщил Марк Рютте.

Как сообщала "Европейская правда", Рютте признал, что прекращение огня позволит России накапливать оружие и повысит риски для НАТО.

Рютте также заявил, что Россия может напасть на государства Альянса в течение ближайших пяти лет.

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