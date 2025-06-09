Рютте признал, что прекращение огня позволит России накапливать оружие и повысит риски для НАТО

Устойчивое прекращение огня в Украине даст возможность России увеличить запасы оружия, что увеличивает риски для государств-членов НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", это подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос в в Chatham House в Лондоне 9 июня.

Генсек НАТО согласился, что то, что Россия после объявления перемирия начнет накапливать оружие, увеличивая риски для НАТО.

"Это – констатация факта, я думаю", – заявил Рютте, отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, „часы начинают отсчет времени и риски для НАТО начинают расти".

"Даже пока война против Украины продолжается, они (россияне – ред.) все еще могут несколько увеличить запасы на складах, но это дискуссионный вопрос", – добавил он.

"Отвечая на ваш вопрос, я имею в виду, что это – констатация факта", – еще раз повторил Марк Рютте.

Как сообщала "ЕвроПравда", генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что Россия может напасть на государства Альянса в течение ближайших пяти лет.

Напомним, недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

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