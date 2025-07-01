Макрон поговорил с Путиным впервые с сентября 2022 года

Кремль во вторник сообщил о первом за почти три года телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщили в Кремле, Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину.

Лидеры России и Франции, среди прочего, согласились, что напряженность между Ираном и Израилем должна быть решена "исключительно политико-дипломатическими средствами", заявили в Кремле.

Относительно российской агрессии против Украины Путин, согласно сообщению Кремля, не сказал ничего нового: обвинил в войне государства Запада и заявил о претензиях на оккупированные украинские территории.

"(Путин. – Ред.) подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", – говорят в Кремле.

В заключение там отметили, что разговор Путина с Макроном "имел содержательный характер".

Последний раз лидеры разговаривали 11 сентября 2022 года.

В прошлом году президент Франции уже допускал, что может провести телефонный разговор с Путиным.