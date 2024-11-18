Макрон не исключил, что согласится на разговор с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что может провести телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

[Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон заявил перед отлетом из Буэнос-Айреса, его цитирует Le Figaro.

По словам французского президента, он "никогда не исключал" возобновления переговоров с хозяином Кремля.

В то же время Макрон подчеркнул, что сделает это, "когда контекст и условия будут подходящими".

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На фоне недавней массированной ракетной атаки на Украину Макрон отметил, что Путин "не хочет мира" и "не готов к переговорам".

"После этой атаки, одной из самых интенсивных с начала конфликта, я думаю, ясно, что намерения президента Путина заключаются в интенсификации боевых действий", – сказал он.

В этом контексте, добавил Макрон, "мы должны выполнять наши обязательства перед украинцами, другими словами, позволить им вести эту войну, поставляя оружие и оборудование".

Комментируя звонок немецкого канцлера Олафа Шольца Путину, Макрон сказал: "Я думаю, что каждый лидер абсолютно свободен в своих инициативах".

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне недавней массированной атаке РФ на Украину заявил, что она доказала недейственность телефонной дипломатии.

А британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что сам не планирует разговаривать с Путиным.