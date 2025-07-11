Спецпосланник Трампа едет в Украину: визит продлится неделю
Новости — Пятница, 11 июля 2025, 14:43 —
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что приедет в Украину с визитом.
Об этом Келлог сказал в комментарии Новини.LIVE, сообщает "Европейская правда".
По словам спецпосланника Трампа, он приедет в Киев в понедельник, 14 июля, его визит продлится неделю.
"Мы будем в Киеве в понедельник... мы будем там целую неделю", – сказал он.
Как сообщалось, в четверг впервые к встрече "коалиции решительных" присоединились представители Соединенных Штатов, в частности специальный посланник президента генерал Кит Келлог, сенатор Линди Грэм и сенатор Ричард Блументаль.
Комментируя участие США в заседании "коалиции решительных", президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это – сигнал от Дональда Трампа.
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