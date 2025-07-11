Спецпосланник Трампа едет в Украину: визит продлится неделю

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что приедет в Украину с визитом.

Об этом Келлог сказал в комментарии Новини.LIVE, сообщает "Европейская правда".

По словам спецпосланника Трампа, он приедет в Киев в понедельник, 14 июля, его визит продлится неделю.

"Мы будем в Киеве в понедельник... мы будем там целую неделю", – сказал он.

Как сообщалось, в четверг впервые к встрече "коалиции решительных" присоединились представители Соединенных Штатов, в частности специальный посланник президента генерал Кит Келлог, сенатор Линди Грэм и сенатор Ричард Блументаль.

Комментируя участие США в заседании "коалиции решительных", президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это – сигнал от Дональда Трампа.