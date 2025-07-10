Зеленський: участь США в зустрічі "коаліції рішучих" – це сигнал від Трампа

Президент Володимир Зеленський прокоментував першу в історії участь представників США у зустрічі "коаліції рішучих" у четвер.

Про це він говорив на пресконференції у Римі за підсумками зустрічі "коаліції рішучих", повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

У четвер уперше до зустрічі приєдналися представники Сполучених Штатів, зокрема спеціальний посланник президента генерал Кіт Келлог, сенатор Лінді Грем та сенатор Річард Блюменталь.

"Це сигнал від президента Трампа – присутність і генерала Келлога, і сенаторів США… Це позитивний сигнал, і я дуже радий цьому сигналу. Це справжня єдність", – сказав Володимир Зеленський.

Він також переповів реакцію одного із представників США, який сказав про "коаліцію рішучих", що "ця картина краща, ніж тисяча слів".

"Тобто він сказав, що той колектив, який сьогодні був… з наголосом підтримку України, ППО, нашої армії, озвучені пакети підтримки України і дуже рішучі сигнали щодо санкцій – я вірю, що слова не порожні, а картинка, як сказав наш американський партнер, про все сказала сьогодні", – сказав Зеленський.

Лідери так званої "коаліції рішучих" за підсумками зустрічі у четвер домовились про заснування штаб-квартири у Парижі та оголосили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні.