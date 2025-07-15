Рада ратифицировала соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своих Telegram сообщили несколько народных депутатов, в том числе Ярослав Железняк от "Голоса".

"Парламент ратифицировал проект №0328 – Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – сообщил Железняк.

Он отметил, что решение приняли 323 голосами "за".

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

1 июля президент Украины Зеленский подписал документы для ратификации соглашения.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".