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Рада ратифікувала угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Новини — Вівторок, 15 липня 2025, 12:48 — Марія Ємець

Верховна Рада України ратифікувала угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїх Telegram повідомили декілька народних депутатів, у тому числі Ярослав Железняк від "Голосу".

"Парламент ратифікував проєкт №0328 – Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – повідомив Железняк. 

Він зазначив, що рішення ухвалили 323 голосами "за". 

Нагадаємо, угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту президента Володимира Зеленського в цю організацію.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

1 липня президент України Зеленський підписав документи для ратифікації угоди.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".

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