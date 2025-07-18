В Китае раскритиковали ЕС за санкции против компаний страны из-за сотрудничества с РФ

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что выступают против односторонних санкций в отношении китайских граждан и юридических лиц на фоне нового пакета санкций Европейского Союза.

Об этом сообщил на брифинге спикер министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, пишет "Европейская правда".

В МИД Китая заявили, что санкции "не имеют юридической основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН".

Линь подчеркнул, что Китай не поставляет летальное оружие сторонам войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

"Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны нарушаться или подвергаться влиянию. Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний при отсутствии каких-либо доказательств в поддержку своих утверждений", – добавил он.

Китай, по словам представителя МИД, готов принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний.

Напомним, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В пакет, среди прочего, вошли санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.