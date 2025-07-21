Как власти Молдовы собираются остановить реванш Кремля на выборах и где есть опасность

В воскресенье 20 июля в Республике Молдова официально началась предвыборная кампания и выдвижение кандидатов. Чуть больше чем через два месяца, 28 сентября, здесь состоятся парламентские выборы.

Опять есть все основания называть эти выборы судьбоносными.

И снова на кону – сохранение проевропейского вектора соседки Украины.

О том, какими могут быть сценарии выборов и формирования правительственной коалиции, читайте в статье заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Два плана противодействия Кремлю: как партия Санду планирует сохранить власть на выборах в Молдове. Далее – краткое ее изложение.

Последние четыре года исполнительная, законодательная, да и президентская власть были сконцентрированы в одних руках. Тогда на выборах победила партия "Действие и солидарность" (румынское название – PAS, или Partidul "Acțiune și Solidaritate"), получившая единоличное большинство в парламенте.

Сейчас, и это подтверждают социологические опросы, шансы PAS сохранить монобольшинство в парламенте невысоки.

Ключевые проблемы для пропрезидентской партии создает, в частности, тот факт, что она годами имела монопольную роль в правительстве и парламенте. А значит, все проблемы социально-экономического характера, которые возникли или не были решены в течение этого периода, автоматически стали ответственностью пропрезидентской силы.

Но власть Молдовы, вопреки рейтингам, не отказывается от хотя бы призрачных надежд на победу и новое монобольшинство в парламенте.

В партии власти действительно осознают, что PAS необходимо радикальное обновление, чтобы избавиться от имеющегося негативного имиджа. Поэтому из 61 действующего парламентария в новый список попали лишь 36, да и из тех более десятка – на места во второй половине списка, откуда шансы пройти в парламент невысоки (или даже минимальны).

Проевропейская партия власти решила использовать для привлечения избирателей "новые лица", без политического бремени. Так в верхней части обнародованного списка кандидатов от PAS оказались известные в Молдове спортсмены, композиторы и музыканты, писатели, предприниматели и тому подобное.

В Молдове до сих пор еще не было примеров столь массового привлечения в партийный список неполитических игроков, поэтому точно неизвестно, как на это отреагируют избиратели.

А еще пригласили нескольких политиков из других проевропейских сил.

Но более вероятно, что партия все же потеряет большинство. Кажется, что в PAS есть понимание этого, поэтому там думают и о плане "Б" – построении коалиции в новом парламенте. Правда, выбор партнера у правящей партии крайне ограничен.

Единственной потенциально проходной политической силой, которая еще открыта к альянсу с проевропейской президенткой Майей Санду в новом парламенте, остается "Наша партия" Ренато Усатого.

Какой идеологии придерживается Усатый? Ответа на этот вопрос просто не существует, а геополитические приоритеты политика не раз менялись на диаметрально противоположные.

В Кишиневе многие уверены, что нынешний мягко пророссийский крен Усатого – согласован с Санду и является одной из технологий власти. Мол, рассчитывают, что часть голосов по-настоящему пророссийских политических сил перетечет к Ренато Усатому.

В общем, президент Молдовы – сильный игрок. Она готова к неожиданным альянсам и доказала, что не останавливается перед использованием правовых инструментов для ограничения права пророссийских прокси быть избранными, даже если демократичность таких действий вызывает вопросы.

Поэтому сторонникам проевропейского курса Молдовы еще рано идти в "помиральную яму".

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука Два плана противодействия Кремлю: как партия Санду планирует сохранить власть на выборах в Молдове.