Во Франции подтвердили готовность развернуть совместное производство оружия с Украиной

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что французские оборонные компании стремятся наладить совместное производство с украинскими.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Барро сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве в понедельник.

Французский министр заявил, что, учитывая уровень инноваций и технологического развития, "со французской стороны есть большой интерес и желание сотрудничать с украинскими производителями беспилотников".

"Из моих бесед с некоторыми руководителями этих (украинских. – Ред.) компаний я почувствовал, что интерес есть и с другой стороны", – добавил он.

Глава МИД Франции напомнил, что на прошлой неделе представители 80 компаний французской оборонной промышленности приехали в Украину и провели ряд встреч с украинскими коллегами.

"Всего состоялось 200 встреч, что свидетельствует о желании обеих сторон ускорить сотрудничество и совместное производство оружия и дронов в Украине", – подытожил Барро.

В июне стало известно, что французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием запустит производство беспилотников в Украине.

На 28-й встрече в формате "Рамштайн" в прошлом месяце Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма совместного оборонного производства.