Глава Минобороны Франции анонсировал совместное производство дронов в Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием запустит производство беспилотников в Украине.

Его слова цитирует Le Monde, пишет "Европейская правда".

Французские автомобильные и оборонные компании будут производить дроны на украинской территории. Лекорню считает это "взаимовыгодным" партнерством с Киевом.

"Мы запускаем совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная французская автомобильная компания объединит усилия с французским оборонным малым или средним предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для изготовления дронов", – заявил глава оборонного ведомства страны.

Он не уточнил тип дронов, однако отметил, что они будут предназначены для Вооруженных Сил Украины. Также Лекорню отметил, что эти дроны будут доступны и для вооруженных сил его страны, чтобы они "имели постоянную тактическую и оперативную подготовку, соответствующую реалиям" войны в Украине.

По его словам, Украина будет предоставлять обратную связь об использовании этих дронов в боевых условиях.

"Нет необходимости просить французских граждан работать на производственной линии в Украине", – подчеркнул Лекорню.

Он добавил, что украинцы "лучше нас в разработке дронов и, главное, в формировании доктрины их применения".

Отметим, 5 июня министры обороны Украины и Франции во время встречи в Брюсселе обсудили возможности совместного производства оружия для нужд украинских Сил обороны.

А на 28-й встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась в штаб-квартире НАТО, Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.