Почему атака на НАБУ и САП будет иметь долгосрочные последствия и как исправить ситуацию

Пять лет назад Центр "Новая Европа" обнародовал масштабное исследование, в котором демократия была признана главной силой Украины.

Логическим выводом исследования стало мнение о том, что Украина имеет потенциал превратиться в альтернативный Москве центр притяжения и привлекательную модель развития для населения других постсоветских стран.

Но последние решения в отношении НАБУ и САП подрывают эту перспективу.

О том, какие международные последствия для Украины может иметь атака на антикоррупционные органы, читайте в статье директора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого Риск "орбанизации": чем опасна для Украины утрата доверия ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Российская власть объявила войну украинскому демократическому развитию сразу после Оранжевой революции – Путин непрерывно пугал россиян "оранжевой угрозой".

В Кремле не скрывали, что демократическая Украина, которая позволяет себе восставать против президента, реформироваться, менять власть на выборах, представляет экзистенциальную угрозу для существования российской государственности – на самом деле для режима Путина.

Когда российская верхушка оказалась неспособной положить конец украинской демократии путем подкупа, запугивания, политиков-марионеток, то в конце концов пошла на открытую военную агрессию.

Аргумент о войне диктатур против демократической Украины позволял украинцам призывать к поддержке весь демократический мир – от Канады до Японии, от Штатов до Тайваня. Спасение украинской демократии – это то, что заставляло мобилизовать усилия демократического мира для помощи Украине; то, что вызывало восхищение и искреннюю поддержку во многих уголках мира.

Однако одновременно к аналитикам нашего центра не раз обращались зарубежные коллеги с вопросом: как можно сохранять демократические свободы во время войны?

Конечно, идеалом демократии страна в войне быть не может.

Наверное, поэтому зарубежные наблюдатели не были столь же требовательными или критичными в отношении тех или иных неоднозначных шагов Украины, на которые часто обращала внимание оппозиция.

В властных коридорах Украины, возможно, рассчитывали на то, что на Западе закроют глаза и на новые решения относительно главных антикоррупционных институтов.

Однако теперь нашим партнерам будет сложнее отвечать на упреки о сворачивании борьбы с коррупцией, об усилении авторитарных тенденций в государстве.

Международный ущерб от последних решений может оказаться больше, чем это может показаться.

Оппоненты Украины в Вашингтоне могут воспользоваться последними трендами, вновь заявляя о том, что коррумпированная Украина разворовывает всю помощь.

А что ответить скептически настроенным немцам и французам, которые сомневались в необходимости стремительного расширения ЕС: "Где гарантии, что мы не получим в ЕС новую Венгрию?".

Возможность "орбанизации" Украины рассматривается как едва ли не главное предостережение среди европейских политиков-демократов.

Сейчас важно решить проблему так же быстро, как она была создана.

А обещание Владимира Зеленского усилить независимость антикоррупционных органов показывает, что голос граждан все еще имеет значение.

Подробнее – в материале Сергея Солодкого Риск "орбанизации": чем опасна для Украины утрата доверия ЕС.