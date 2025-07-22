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Зеленський підписав закон, що вбиває незалежність НАБУ і САП, попри попередження з ЄС

Новини — Вівторок, 22 липня 2025, 23:10 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський підписав закон 12414, який вбиває незалежність антикорупційної інфраструктури, зокрема – антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Картка законопроєкту на сайті Верховної Ради свідчить, що президент підписав документ. 

 

Ухвалений Верховною Радою у вівторок закон передбачає, що НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Ще до голосування в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Там заявили, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

В ЄК також підкреслили, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування". 

Схвалення документа у сесійній залі викликало занепокоєння комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.  

Кос заявила, що у вівторок мала "відверту розмову" з главою уряду Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою. Вона сказала, що висловила серйозну стурбованість останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, внесеними до законів про НАБУ та САП.

Новопризначений віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка запевнив Кос, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов’язань.

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