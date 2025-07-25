Rheinmetall хочет быстрее развивать совместный с Францией проект новых танков

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призывает к более быстрому развитию франко-германского танкового проекта MGCS.

Как сообщает dpa, об этом он сказал во время общения с министром обороны Германии Борисом Писториусом и его французским коллегой Себастьеном Лекорню на одном из заводов предприятия в Нижней Саксонии.

Паппергер сказал, что более быстрый прогресс проекта основных наземных боевых систем (MGCS) будет соответствовать стремлениям "и политики, и промышленности".

Руководитель Rheinmetall добавил, что чувствует политическую поддержку и "очень доволен министром обороны, а также тем, что сейчас делает канцлер (Фридрих Мерц)". Пока разработка, в которой также примут участие Thales и KNDS, еще не дошла до этапа прототипа.

В Бундесвере ожидают, что в перспективе новые машины, разработанные в рамках проекта, заменят танк Leopard 2. Внешне танк не будет существенно отличаться, но получит более мощную основную пушку, "беспилотную" башню и улучшенную защиту от БПЛА.

Напомним, Rheinmetall построил в Германии завод по производству деталей для американских истребителей F-35.

Также Rheinmetall ведет переговоры с Румынией о создании совместного предприятия.