Почему ЕС согласился на "унизительный" договор с Трампом и были ли шансы на лучшие условия

Проект торгового соглашения, которое Европейский Союз заключил с США, устанавливает 15-процентный тариф на большинство европейских экспортных товаров в США, против нулевого тарифа на американские экспортные товары в Европу.

Рамочное соглашение также предусматривает принудительные закупки американской энергии на сумму $750 млрд, европейские инвестиции в США на сумму $600 млрд и дополнительные заказы на военную технику американского производства.

Очевидно, что победа за Трампом – 15:0, уверен специальный советник Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020-2024) Заки Лаиди.

О том, почему Евросоюзу пришлось пойти на невыгодные уступки Соединенным Штатам, читайте в его колонке – Поражение Европы: почему Еврокомиссия побоялась идти на конфликт с Трампом. Далее – краткое ее изложение.

Итак, автор колонки уверен, что "ЕС мог поступить иначе, ведь он не является экономическим или политическим карликом".

Он напоминает, что около 20% импорта Америки поступает из Европы, что примерно равно ее доле импорта из Китая.

Более того, отмечает Заки Лаиди, американская промышленность гораздо больше зависит от европейского производственного сектора, чем наоборот.

"Также Европа располагала немалым количеством козырей и могла бы еще больше усилить свои позиции, скоординировав свою позицию с двумя другими странами G7, которые сталкиваются с давлением со стороны США: Японией и Канадой", – обращает внимание специальный советник Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020-2024).

Еще одной мощной картой ЕС, убежден автор колонки, является Инструмент против принуждения (ACI), предназначенный для ситуаций, когда "третья страна пытается оказывать давление на Европейский Союз или одно из его государств-членов с целью принятия конкретных мер, которые повлияют на торговлю и инвестиции". И требования Трампа вполне соответствуют этому определению.

"Но Европа даже не пыталась достичь баланса сил в отношениях с Трампом", – удивляется Заки Лаиди.

По его мнению, если бы она продемонстрировала готовность рискнуть дальнейшей эскалацией, когда Китай делал то же самое, Трамп оказался бы в гораздо более слабой позиции.

Бывший спецсоветник топ-дипломата ЕС уверен, что заключенное соглашение является катастрофой, "поскольку оно подтверждает, что ЕС в конечном счете руководствуется страхом потерять защиту США в сегодняшнем опасном геополитическом контексте".

"С этой точки зрения, было бы глубоко несправедливо приписывать фон дер Ляйен результат сделанного выбора. Она сама ограничена двумя красными линиями: защищать интересы Германии любой ценой и избегать любого разрыва с США", – отмечает автор колонки.

Он предупреждает: когда вы готовы достичь чего-то "любой ценой", нет такой степени унижения, которую вы не приняли бы.

Между тем большинство европейских лидеров забыли предостережение Бенджамина Франклина, что "народ, готовый пожертвовать щепоткой свободы ради щепотки безопасности, не заслуживает ни того, ни другого, и в результате теряет и то, и другое".

Подробнее – в колонке Заки Лаиди, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Поражение Европы: почему Еврокомиссия побоялась идти на конфликт с Трампом.