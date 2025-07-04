Как в Грузии усиливаются репрессии и чем может ответить оппозиция

В последние недели грузинские власти пошли на резкое обострение репрессий.

В течение нескольких дней были арестованы шесть лидеров оппозиционных партий – всем им впоследствии вынесли приговор в 7 или 8 месяцев заключения. Еще двое оппозиционных политиков пока ждут приговора.

И похоже, власть не собирается останавливаться.

О причинах и последствиях обострения репрессий в Грузии читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Тбилиси под давлением репрессий: почему грузинские власти до сих пор не чувствуют себя победителями. Далее – краткое ее изложение.

Накануне парламентских выборов 2024 года основатель и почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил о планах добиваться запрета фактически всех оппозиционных сил Грузии.

И реализация этого обещания не заставила себя ждать.

В начале года была создана парламентская следственная комиссия, которая изначально должна была изучать причины начала российско-грузинской войны 2008 года. Тем самым – продвигая откровенно пророссийский тезис, что эту войну начал тогдашний президент Саакашвили.

Впоследствии объектом исследования стали и другие события президентства Саакашвили. А вскоре стало известно, что мандат комиссии будет дополнительно продлен, а объектом расследования станут подробности "Революции роз" 2003 года (еще один подарок российской пропаганде).

И хотя результаты этих расследований еще не обнародованы, однако первые результаты работы комиссии уже есть.

Грузинский парламент оперативно ввел уголовное наказание за отказ сотрудничать со следственной комиссией. Наказание по этой статье уже получили шесть оппозиционных лидеров.

Кроме тюремного наказания на 7-8 месяцев, всем им запрещено занимать государственные должности в течение двух лет.

А учитывая продление мандата работы следственной комиссии – этот список может расшириться.

Пока единственным из оппозиционных лидеров, кто согласился дать показания, стал экс-премьер и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Одна из причин репрессий – приближение местных выборов, которые пройдут уже осенью.

И перед оппозицией стоит очень непростая дилемма – участвовать в них или игнорировать.

Если оппозиция примет в них участие – это станет свидетельством того, что вопрос нелегитимности власти уже снят, а, значит, станет символической победой партии власти "Грузинская мечта".

С другой стороны, отказ от выборов может дорого стоить оппозиции.

В "Грузинской мечте" не скрывают, что будут продвигать на этих выборах "правильную" оппозицию. И что отказ проевропейских сил от участия в выборах лишь упрощает власти реализацию этого плана.

Нынешнее обострение репрессий свидетельствует: несмотря на формальный контроль над ситуацией, "Грузинская мечта" чувствует себя совершенно неуверенно.

Оппозиция так и не уступила и не вернулась в парламент – хотя такой шаг мог бы обеспечить им по крайней мере защиту от дальнейшего уголовного преследования.

Постепенно меняется и позиция Европы – причем не в ту сторону, как хотелось бы грузинским властям.

Кроме того, законопроект о санкциях против Грузии уже давно лежит в Конгрессе США и в любой момент может быть вынесен на голосование.

И наконец – несмотря на все запугивания со стороны властей, протестная активность в Грузии остается высокой. А соответственно – в любой момент страна может снова "взорваться".

Подробнее – в материале Юрия Панченко Тбилиси под давлением репрессий: почему грузинские власти до сих пор не чувствуют себя победителями.