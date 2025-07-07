Нидерландские F-35 будут защищать пути поставки помощи Украине в Польше

Нидерланды осенью отправят свои истребители F-35 для патрулирования воздушного пространства Польши, в частности для защиты путей поставки помощи Украине.

Об этом в Х сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, информирует "Европейская правда".

Таким образом, нидерландские F-35 присоединятся к Норвегии, которая ранее объявила о развертывании своих истребителей в Польше.

"С сентября нидерландские истребители F-35 вместе с Норвегией будут патрулировать воздушное пространство НАТО в Польше. Таким образом, мы будем держать Россию на расстоянии и защищать пути поставок в Украину", – написал Брекельманс.

Напомним, с декабря 2024 года для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.