Как румынская демократия отбилась от опасного популиста и какие выводы следует сделать

На прошлой неделе прокуратура Румынии передала в суд дело ультраправого Келина Джорджеску – бывшего кандидата в президенты Румынии.

Ему предъявлено обвинение в публичной пропаганде фашистских и расистских идей, а также в героизации лиц, причастных к геноциду и военным преступлениям.

Этот резонансный обвинительный акт стал следствием длительной скандальной деятельности политика. Но одновременно – важным примером для других стран, прежде всего Молдовы, где демократия подвергается атаке связанных с РФ радикалов.

О том, как ультраправый популист при поддержке РФ бросил вызов демократии Румынии и почему он проиграл, читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" Дело против "друга Путина и Трампа": как Румыния защищается от агентов влияния РФ. Далее – краткое ее изложение.

Еще год назад, в середине 2024 года, Келин Джоджеску, 62-летний аграрный инженер и бывший член ультранационалистической партии AUR, находился на маргинесе румынской политики с рейтингом около 4-7%.

Однако сфокусированность на кампании вне традиционных медиа и вирусные видео в TikTok сказались на стремительном росте его популярности. Расследования показали, что за кампанией стояла скоординированная сеть инфлюенсеров и фейковых аккаунтов (более 66 тысяч), а румынские спецслужбы заявили о российском вмешательстве.

24 ноября 2024 года Джорджеску неожиданно занял первое место в первом туре президентских выборов, получив поддержку 22,9% избирателей.

Ему удалось мобилизовать протестный электорат на антисистемных и антизападных лозунгах, выступая против НАТО и ЕС, а также поддерживая Путина и романтизируя межвоенных фашистов.

Его окрестили "ультранационалистическим фундаменталистом": для одних он – бунтовщик против системы, для других – опасный популист.

Несмотря на победу в первом туре, Джорджеску не попал во второй. Конституционный суд Румынии своим беспрецедентным решением отменил результаты выборов, признав, что на них повлияло иностранное вмешательство.

Впоследствии Центральное избирательное бюро отказало экс-кандидату в регистрации на повторные выборы в мае 2025 года, ссылаясь на решение суда и процедурные нарушения.

Решение о недопуске Джорджеску к выборам вызвало бурную реакцию, в том числе протесты и беспорядки.

Волна правого возмущения перекинулась и за границу – ряд зарубежных ультраконсервативных деятелей объявили Джорджеску жертвой "недемократических практик".

На этом фоне румынская власть не побоялась начать уголовное преследование Джорджеску.

Его обвиняют в пропаганде ненависти, героизации военных преступников и подстрекательстве к действиям против конституционного строя. Кроме того, его подозревают в подготовке переворота при поддержке России. Среди подозреваемых также – бывший военный Горациу Потра и владелец ЧВК, который возглавлял охрану Джорджеску.

В конце концов крайне правый реванш в Румынии не удался. Преемник подозреваемого – Джордже Симион – президентом не стал. А уже на следующий день после инаугурации нового президента, 27 мая 2025 года, Джорджеску заявил о своем уходе из политики.

История взлета и падения Кэлина Джорджеску стала серьезным испытанием для румынской демократии.

Ситуация привела к глубокой поляризации, но и поставила вопрос о границах демократии: можно ли ограничивать кандидатов ради защиты от экстремизма?

Большинство согласилось: демократия имеет право себя защищать, но важно, чтобы это не разрушало ее основы.

Особенно важен этот урок для соседней с Румынией Молдовы, где уже осенью этого года Москва снова будет тестировать свои гибридные методы, а президенту Санду придется искать способы, как не допустить реванша пророссийских сил и не пересечь при этом границу допустимого для демократии.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Ростислава Климова Дело против "друга Путина и Трампа": как Румыния защищается от агентов влияния РФ.