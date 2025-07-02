У Румунії передали до суду справу щодо одіозного Джорджеску

Прокуратура Румунії у середу передала до суду справу, в якій фігурує антизахідний екскандидат у президенти Келін Джорджеску, за звинуваченням у пропаганді екстремістських ідей.

Про це свідчить повідомлення на сайті прокуратури, пише "Європейська правда".

Румунська прокуратура встановила, що протягом 2020-2025 років Джорджеску щонайменше пʼять разів порушив статтю Кримінального кодексу, яка забороняє публічне пропагування ідей фашистського, расистського або ксенофобського характеру.

Ідеться зокрема про пропагування пронацистського та антисемітського легіонерського руху, який діяв у Румунії після Першої світової війни та в роки Другої, та його діячів – зокрема першого лідера руху Корнеліу Зеля Кодряну та диктатора Іона Антонеску.

Тоді як зазвичай строк давності за статтею про прославляння екстремістської ідеології в Румунії становить до трьох років, у випадку Джорджеску він був продовжений через тривалість злочину.

Справа, як вказано, буде розглядатись судом сектора 1 Бухареста.

Нагадаємо, що на початку року проти Джорджеску відкрили кримінальне провадження одразу за шістьома статтями, серед яких було зокрема підбурювання до повалення конституційного ладу.

Цьому передували підозри на адресу Джорджеску щодо порушень у фінансуванні його виборчої кампанії.

Відомий антизахідними та антинауковими поглядами, Келін Джорджеску сенсаційно переміг у першому турі виборів президента Румунії у грудні 2024 року. Але Конституційний суд країни скасував результати, пославшись на іноземне втручання у вибори.

Зрештою, Джорджеску заборонили брати участь у повторних виборах президента Румунії, на яких переміг прозахідний та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан.