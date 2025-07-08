Почему Южный Кавказ стал новой целью РФ и что может ей помешать

За последние годы – когда все ресурсы и внимание России были сосредоточены на войне против Украины и конфронтации с Западом – страны Южного Кавказа существенно усилили свою независимость и начали выходить из российской орбиты.

Россия стремится вернуть полный контроль над Южным Кавказом.

О том, почему эта попытка может обернуться для нее полной потерей региона, читайте в колонке председателя партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли Кавказское контрнаступление: зачем Путину понадобился конфликт с Азербайджаном. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки подчеркивает, что нынешняя российская власть фактически объявила задачу возвращения Южного Кавказа в орбиту Кремля приоритетной.

По его словам, в Грузии возможности Москвы ограничены из-за оккупации части территорий. И хотя сегодняшнее правительство "Грузинской мечты" – наиболее лояльная к России администрация, в Грузии не может быть правительства, которое откровенно и открыто назовет Россию союзником.

"Именно поэтому основное направление имперских усилий Кремля этим летом сосредоточилось на Азербайджане и Армении", – констатирует председатель партии Народный фронт Азербайджана.

Он напоминает, что сначала в Армении была запущена попытка дестабилизации с целью свержения правительства Пашиняна. К антиправительственной кампании были привлечены Армянская апостольская церковь и российско-армянские олигархи.

Пока что правительство Пашиняна успешно отражает попытки пророссийских сил устроить государственный переворот. Но Москва, добавляет Али Керимли, не откажется от этих планов – они могут затянуться надолго.

"В Азербайджане Москва выбрала другую тактику – жесткое давление, призванное принудить Баку к покорности", – пишет автор колонки.

Массовые аресты (более 50 человек) и жестокие убийства двух азербайджанцев в Екатеринбурге стали частью стратегии давления на азербайджанские власти.

Али Керимли уверен, что в Кремле прекрасно понимают: в Азербайджане тяжелая социальная ситуация, а возвращение миллионов азербайджанцев из России может создать серьезную напряженность. Именно поэтому удар был нанесен по самому уязвимому месту, считает оппозиционный азербайджанский политик.

"Ответом Баку на давление Кремля стали не уступки, а аресты российских граждан в Азербайджане", – обращает внимание председатель партии Народный фронт Азербайджана.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев начинает осознавать, что быть союзником России может быть даже опаснее, чем быть ее противником.

"Москва к такому развитию событий не была готова", – считает автор колонки.

В то же время видно, что обе стороны стараются не обострять конфликт до предела. Обе стороны, как предполагает Али Керимли, не стремятся сжечь все мосты.

"Мы, азербайджанская оппозиция, в частности партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил, рассматриваем имперские амбиции России как серьезную угрозу для нашей страны. Мы требуем денонсации декларации о союзничестве, подписанной Алиевым с Путиным 22 февраля 2022 года", – отмечает политик.

Он считает, что вместе с этим должна происходить активная интеграция Азербайджана в Европейский Союз: "Только сближение с Европой может усилить гарантии нашей государственной независимости, обеспечить устойчивое экономическое развитие и реальные гарантии прав и свобод человека в Азербайджане".

Еще один удар по имперской стратегии Кремля этим летом, убежден автор колонки, – это решение сразу двух народов Южного Кавказа, которые веками сталкивались друг с другом по воле Москвы, отказаться от войны.

Армяне и азербайджанцы больше не хотят угождать Кремлю кровью.

Подробнее – в колонке Али Керимли Кавказское контрнаступление: зачем Путину понадобился конфликт с Азербайджаном.