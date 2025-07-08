Кавказское контрнаступление: зачем Путину понадобился конфликт с Азербайджаном

Влияние и авторитет Турции в Азербайджане уже сейчас превосходят российские по всем направлениям. И это вызывает раздражение у Кремля

Россия стремится вернуть полный контроль над Южным Кавказом – и эта попытка может обернуться для неё полной потерей региона

Продолжая разрушительную войну в Украине, Кремль всё активнее обращает свой имперский взор на Южный Кавказ. Там всё ещё не погашены амбиции по восстановлению империи. Тем более Путин вновь поверил в то, что может не опасаться решительного ответа Запада.

Кремль обеспокоен тем, что за последние годы — когда все ресурсы и внимание России были сосредоточены на войне против Украины и конфронтации с Западом — страны Южного Кавказа существенно усилили свою независимость и начали выходить из российской орбиты.

Эта оценка касается всех трех стран региона, включая даже Грузию.

Азербайджан до недавнего времени считался самым близким союзником Кремля в регионе. Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля 2022 года подписал с Путиным декларацию о союзничестве.

Однако и Азербайджан за последние годы также значительно сократил зависимость от России.

Во-первых, Азербайджан сумел восстановить территориальную целостность, а кроме того – добиться вывода российских "миротворцев" со своей территории, что резко ограничило влияние Москвы.

Во-вторых, хотя официальный Баку не стремится к интеграции с Западом, стратегическое партнёрство с Турцией — членом НАТО с одной из самых сильных армий в альянсе — вышло на новый уровень.

Сегодня Азербайджан и Турция являются военными союзниками. И эта ситуация не изменится: как азербайджанская оппозиция, так и подавляющее большинство общества поддерживают союз с Турцией.

Влияние и авторитет Турции в Азербайджане уже сейчас превосходят российские по всем направлениям. И это вызывает раздражение у Кремля.

Кроме того, обсуждение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией еще больше усилили тревогу Москвы, где всё громче звучат голоса о "потере Южного Кавказа".

Поэтому нынешняя российская власть фактически объявила задачу возвращения Южного Кавказа в орбиту Кремля приоритетной.

В Грузии возможности Москвы ограничены. Сегодняшнее правительство "Грузинской мечты" — наиболее лояльная России администрация, на которую можно рассчитывать в существующих условиях. Москва оккупирует 20% грузинской территории и отказываться от этой оккупации не намерена.

Но даже в таких условиях в Грузии не может быть правительства, которое откровенно и открыто назовёт Россию союзником.

Кремлю приходится довольствоваться тем, что нынешние власти Грузии проводят авторитарную политику, созвучную российской, и тормозит интеграцию страны в ЕС.

Именно поэтому основное направление имперских усилий Кремля этим летом сосредоточилось на Азербайджане и Армении.

Сначала в Армении была запущена попытка дестабилизации с целью свержения правительства Пашиняна. В антиправительственную кампанию были вовлечены Армянская апостольская церковь и российские армянские олигархи.

Пока правительство Пашиняна успешно отражает попытки пророссийских сил устроить государственный переворот. Но Москва не откажется от этих планов — они могут затянуться надолго.

В Азербайджане же Москва избрала иную тактику — жёсткое давление, призванное принудить Баку к покорности.

Массовые аресты (более 50 человек) и жестокие убийства двух азербайджанцев в Екатеринбурге стали частью стратегии давления на азербайджанскую власть.

В Кремле прекрасно понимают, что в Азербайджане тяжёлая социальная ситуация, а возвращение миллионов азербайджанцев из России может создать серьёзную напряжённость. Именно поэтому удар был нанесён по наиболее уязвимому месту.

Путин рассчитывал, что угроза массовой депортации азербайджанцев из России заставит Алиева пойти на уступки.

Однако в Москве не учли, что ситуация изменилась. Азербайджан уже не боится ослабевшей в войне России так, как раньше.

Более того, сам официальный Баку стремится дистанцироваться от всё более изолированной и дискредитированной на международной арене России. Неудачи Кремля в Сирии, неспособность защитить Иран или Асада, провал попыток смены власти в Армении и Молдове — всё это не осталось незамеченным в Баку.

Алиев начинает осознавать, что быть союзником России может быть даже опаснее, чем быть её противником. Поэтому ответом Баку на давление Кремля стали не уступки, а аресты российских граждан в Азербайджане.

Москва к такому повороту событий не была готова.

Целью была не реальная депортация всех азербайджанцев, а запугивание. Но план провалился — по крайней мере, на этом этапе.

В то же время видно, что обе стороны стараются не обострять конфликт до предела. И Москва, и Баку опасаются перехода к следующей стадии эскалации и ищут возможности для компромисса.

Аресты азербайджанцев в России ещё продолжаются, но в целом обе стороны, похоже, не стремятся сжечь все мосты.

Мы, азербайджанская оппозиция, в частности ПНФА и Национальный совет демократических сил, рассматриваем имперские амбиции России как серьёзную угрозу для нашей страны. Мы требуем денонсации декларации о союзничестве, подписанной Алиевым с Путиным 22 февраля 2022 года.

Страна, которая оккупировала территории Украины и Грузии, которая преследует людей по этническому признаку и стремится восстановить контроль над постсоветским пространством, не может быть официальным союзником Азербайджана.

Азербайджан должен осознанно дистанцироваться от России. После всего, что произошло, участие Азербайджана в таких структурах, как СНГ, которые служат инструментом российского влияния, больше недопустимо.

Однако дистанцирование от России должно сопровождаться активной интеграцией Азербайджана в Европейский Союз. Интеграция в семью свободных и независимых европейских народов — это жизненно важный интерес нашей нации.

Только сближение с Европой может усилить гарантии нашей государственной независимости, обеспечить устойчивое экономическое развитие и реальные гарантии прав и свобод человека в Азербайджане. Власть не должна колебаться в выборе этого курса.

Ещё один удар по имперской стратегии Кремля этим летом — это решение сразу двух народов Южного Кавказа, которые столетиями сталкивались друг с другом по воле Москвы, отказаться от войны.

Армяне и азербайджанцы больше не хотят ублажать Кремль кровью.

Обе нации понимают, что Россия не признаёт их подлинную независимость. Обе нации стоят на пороге подписания большого мирного соглашения — вопреки интересам Москвы.

Лидеры Азербайджана и Армении обязаны осознать свою историческую ответственность и незамедлительно подписать этот мир.

В свою очередь США, ЕС, Великобритания и Турция не должны оставаться сторонними наблюдателями в ситуации, когда Россия вновь пытается подчинить себе Южный Кавказ.

Защита суверенитета кавказских республик и их быстрая интеграция в евроатлантическое пространство должны стать второй по значимости задачей для демократического Запада — сразу после поддержки Украины.

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