СМИ: в ЕС предлагают заложить 100 млрд евро для Украины в семилетнем бюджете

Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины в рамках семилетнего бюджета на 2028-2034 годы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Bloomberg.

Финансирование в 100 миллиардов евро для Украины может стать частью предложения Еврокомиссии по семилетнему бюджету, который должен быть представлен в конце июля.

Если государства ЕС одобрят это предложение в рамках бюджетных переговоров, это позволит обеспечить Украине стабильную финансовую помощь с 2028 года, отметили источники Bloomberg.

Предполагается, что финансовая помощь ЕС будет предоставляться, как и сейчас, в виде грантов и дешевых кредитов при условии выполнения евроинтеграционных реформ.

В то же время, как отмечает Bloomberg, это не единственный вариант долговременной поддержки Украины, который обсуждается в Европейском Союзе, и не известно, будет ли он одобрен.

Вероятно, Венгрия будет блокировать эту инициативу. В среду политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан раскритиковал идею предоставления Украине 100 миллиардов евро помощи.

"Пока Европа не может выбраться из собственного экономического, социального кризиса и кризиса безопасности, Брюссель продолжает финансировать войну – оружие вместо мира, еще больше долгов вместо конкурентоспособной Европы", – написал он.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Европейский Союз предоставил и обязался предоставить Украине почти 160 миллиардов евро помощи, включая 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility до 2027-го.

Вместе со странами "Группы семи" ЕС также создал для Киева инструмент в виде займа на сумму 50 миллиардов долларов, который будет финансироваться за счет средств, полученных от замороженных активов российского центрального банка.