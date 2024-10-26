Укр Рус Eng

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Новости — Суббота, 26 октября 2024, 15:25 — Мария Емец

Еврокомиссия приветствовала достижение консенсуса странами Группы семи и Евросоюзом относительно их вкладов в 50 млрд долларов кредита для Украины, который будут гасить за счет доходов от замороженных российских активов; вклад ЕС теперь составит ориентировочно 18 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Еврокомиссии 26 октября.

Еврокомиссия приветствовала консенсус между странами G7 и ЕС относительно того, как будет предоставлен совместный кредит на 50 млрд долларов (45 млрд евро) на бюджетную, военную помощь Украине и восстановление.

"Это подтверждает, что ЕС и партнеры в G7 выполняют обещание, которое они сделали в июне на саммите лидеров в Апулии... Это достижение подчеркивает непоколебимую настроенность ЕС и партнеров в G7 поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, восстановление и восстановление", – говорится в заявлении.

Реклама:

"Учитывая подтвержденные взносы партнеров в G7, пропорциональные размеру их экономик, ЕС ожидаемо предоставит макрофинансовый заем на примерно 18 млрд евро", – отмечается в коммюнике.

Процедуры для запуска помощи будут завершены до конца года и средства могут начать поступать с 2025 года.

Напомним, ранее на этой неделе Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о создании спецмеханизма Ukraine Loan Cooperation Mechanism, который позволит использовать для погашения кредита для Украины доходы от замороженных российских активов и добровольные взносы стран-членов или третьих стран. После того решение утвердил Совет ЕС.

Вклад ЕС в общей сумме кредита "Семерки" может составлять до 35 млрд евро, но в итоге будет меньшим. Сумму в 35 млрд заложили из-за первоначальной неопределенности относительно размера взносов других партнеров, прежде всего США.

Соединенные Штаты на этой неделе подтвердили, что предоставят для кредита 20 млрд долларов – максимальную ожидаемую сумму, которая до последнего была под сомнениями, потому что ЕС не удалось внедрить предохранитель от неожиданной отмены санкций, как того хотели в Вашингтоне, из-за сопротивления Венгрии.

Сумма взноса Британии составит 2.26 млрд фунтов стерлингов, или 2,94 млрд долларов США.

Напомним, средства из нового кредита будут поступать в дополнение к выплатам по утвержденной прошлой зимой многолетней программе финансовой помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро (Ukraine Facility), которые Украина получает траншами под обязательства выполнять утвержденный план реформ (Ukraine Plan).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия макрофин
Реклама: