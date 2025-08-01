Почему премьер Литвы ушел в отставку и угрожает ли это отношениям с Украиной

Семь с половиной месяцев – столько проработал Гинтаутас Палуцкас на посту премьер-министра Литвы. Такой короткой премьерской каденции в Литве не было с 1990-х годов.

Показательно, что об отставке главы правительства стало известно не от него, а от президента Гитанаса Науседы. "Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", – заявил он.

По словам президента, "литовская социал-демократическая партия, которая выиграла парламентские выборы и имеет большинство в Сейме, начнет консультации по формированию потенциальной коалиции".

О том, кто может стать новым премьером, как отставка главы правительства может переформатировать руководящую коалицию и повлияет ли это на отношения Литвы с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы. Далее – краткое изложение статьи.

Гинтаутас Палуцкас не должен был возглавлять правительство Литвы. Ведь успех социал-демократов на парламентских выборах 2024 года связывали не с ним, а с первым номером избирательного списка – евродепутатом Вилией Блинкявичюте. А соответственно – именно она должна была стать новым премьером.

Впрочем, несколько неожиданно Блинкявичюте отказалась от этого назначения, сославшись на проблемы со здоровьем.

Существовали опасения, что часть социал-демократов не поддержат эту кандидатуру, поэтому было решено максимально расширить коалицию, пригласив в ее состав крайне противоречивую партию "Заря Нимана", лидер которой на тот момент уже находился под следствием.

При таких обстоятельствах от нового правительства Литвы с самого начала ожидали кучу громких скандалов и не исключали досрочное прекращение его полномочий.

Так оно и произошло. За исключением того, что фатальными оказались не скандалы вокруг "Зари Нимана", а самого главы правительства.

В последние недели литовские СМИ начали один за другим публиковать результаты расследований действий главы правительства.

Скандалы начали появляться слишком часто, что создало крайне негативный фон вокруг Палуцкаса. И в какой-то момент это стало неприемлемым для участников коалиции.

Катализатором кризиса стал спикер литовского Сейма и лидер коалиционной партии "Демократический союз "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис. Он пошел ва-банк, заявив, что не видит никакой возможности для Палуцкаса продолжать работу в правительстве.

Более того – Сквернялис прямо заявил, что если коалиция не сменит главу правительства, то демократы покинут большинство. "Дальнейшее сотрудничество вряд ли будет возможно", – добавил он.

Позже критические голоса начали раздаваться и изнутри правящей Социал-демократической партии.

В конце концов, это и привело к решению премьера Палуцкаса, не выходя из отпуска, сообщить президенту о своем решении подать в отставку. А вместе с тем он покинул и пост руководителя Социал-демократической партии.

Среди возможных кандидатов на пост премьера Литвы – первый заместитель спикера Сейма Юозвс Олекас (известный микрохирург, а в прошлом – министр здравоохранения и министр обороны), а также министр социальной защиты и труда Инга Ругинене.

О готовности войти в коалицию пока заявили только в Союзе крестьян и зеленых Литвы.

Эта партия также имеет не лучшую репутацию и ассоциируется с олигархом Рамунасом Карбаускисом. Однако их имидж все равно не настолько плох, как у популистов из партии "Заря Нимана".

Таким образом, нынешний политический кризис дает литовской коалиции шанс на обновление.

И если руководящие социал-демократы воспользуются этим шансом – это пойдет на пользу и Украине.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы.