В Молдове начались совместные с Румынией и США военные учения

В Молдове с понедельника начались совместные с Румынией и США военные учения, в связи с чем на дорогах страны можно видеть военную технику.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

С 4 августа в Молдове начались военные учения "Огненный щит" с участием военнослужащих Молдовы, Румынии и США, которые проводятся с 2015 года.

Учения будут продолжаться до 18 августа в армейских учебных центрах. В связи с их проведением на дорогах страны можно будет видеть передвижение военной техники – преимущественно в ночное время.

В Минобороны на фоне этого призвали граждан брать информацию из проверенных источников и не вестись на манипуляции.

Как сообщалось, в Армении в августе также пройдут совместные с США военные учения.

Несколько стран НАТО провели учения у берегов Норвегии с целью усиления присутствия в Арктике.