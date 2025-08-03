Вірменія анонсувала спільні зі США військові навчання

У Вірменії з 12 по 20 серпня пройдуть спільні з США військові навчання під назвою "Орел Партнер – 2025".

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Вірменії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади Збройних сил Вірменії, Сухопутних військ США в Європі та Африці, а також Національної гвардії штату Канзас.

Навчання передбачають підготовку та виконання миротворчих завдань з акцентом на процедури медичної евакуації, зазначили в Міноборони Вірменії.

"Метою навчань є підвищення рівня взаємодії підрозділу, що бере участь у міжнародних миротворчих місіях, в рамках миротворчих операцій, здійснення обміну передовим досвідом управління та тактичної комунікації, а також підвищення готовності миротворчого підрозділу ЗС РВ", – йдеться у повідомленні.

У рамках підготовки до миротворчих місій підрозділи, що готуються до міжнародних операцій, періодично беруть участь у подібних спільних навчаннях і тренуваннях у країнах-партнерах, резюмували у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно в Грузії проходили багатонаціональні військові навчання Agile Spirit 2025 під егідою Північноатлантичного альянсу.

Повідомляли також, що у Молдові з 4 по 18 серпня пройдуть багатонаціональні навчання Scutul de Foc-2025 ("Вогняний щит-2025") за участю молдовських, румунських і американських військових.