ЕС официально приостанавливает грант Венецианской биеннале из-за российского павильона

Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры (EACEA) направило письмо в фонд Biennale di Venezia о намерении прекратить предоставленный ему грант ЕС на сумму 2 млн евро на три года.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье в четверг, 23 апреля.



"Позвольте мне подтвердить, что EACEA, управляющее агентство, действительно направило письмо, чтобы сообщить фонду Biennale di Venezia о нашем намерении приостановить или прекратить действующий грант в размере 2 миллионов евро", – сообщил Ренье. Он напомнил, что ЕС "решительно осуждает тот факт, что фонд Biennale позволил российскому павильону снова открыться на художественной выставке Биеннале". "В этом контексте существует только один действующий грант. Он составляет 2 миллиона на следующие три года, и именно его мы намерены прекратить или приостановить", – добавил представитель.



Он подчеркнул, что "ни одного евро по этому контракту на данном этапе не было выплачено".



Как сообщала "Европейская правда", Украина попросила Италию не выдавать визы российским участникам Венецианской биеннале.



В общей сложности более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.



Еще в середине марта в Еврокомиссии объявили, что приостановят грант на 2 млн евро, предоставленный Фонду Биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года. Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение относительно участия Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.