ЄС офіційно зупиняє трирічний грант Венеційській бієнале через російський павільон

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) надіслало листа до фонду Biennale di Venezia про намір припинити наданий йому грант ЄС на суму 2 млн євро на три роки.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Тома Реньє у четвер, 23 квітня.

"Дозвольте мені підтвердити, що EACEA, керуюче агентство, справді надіслало листа, щоб повідомити фонду Biennale di Venezia про наш намір призупинити або припинити чинний грант у розмірі 2 мільйонів євро", – повідомив Реньє.

Він нагадав, що ЄС "рішуче засуджує той факт, що фонд Biennale дозволив російському павільйону знову відкритися на художній виставці Бієнале".

"У цьому контексті існує лише один чинний грант. Він становить 2 мільйони на наступні три роки, і саме його ми маємо на меті припинити або призупинити", – додав речник.

Він наголосив, що "жодного євро за цим контрактом на даному етапі не було виплачено".

Як повідомляла "Європейська правда", Україна попросила Італію не видавати візи російським учасникам Венеційської бієнале.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале

Ще в середині березня у Єврокомісії оголосили, що призупинять грант на 2 млн євро, наданий Фонду Бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.