Что стоит за громким решением Британии по российским энергоносителям и в чём проблема

20 мая начался с громких заголовков, в которых утверждалось, что Лондон "ослабляет санкции" против российской нефти и газа. BBC, Guardian, Times – об этом писали все.

Британские политики публиковали эмоциональные посты, обвиняли правительство в откате санкционной политики и выражали сочувствие Украине. Впрочем, в течение дня стало ясно: ситуация значительно сложнее, чем казалось по первым заголовкам.

Для Украины новый британский санкционный акт S.I. 2026 No. 543 не является ни катастрофой, ни "сдачей позиций". Но он действительно свидетельствует: Запад переходит к более прагматичной модели санкционной политики.

О том, что же на самом деле произошло, читайте в колонке народного депутата Украины (фракция "Голос") Леси Василенко Время больших перемен в санкциях: почему решение Британии о российской нефти – вызов, но не "зрада". Далее – краткое изложение.

Автор колонки объясняет, что в принятом санкционном акте британское правительство закрепило возможность выдавать временные лицензии на ввоз дизельного топлива и авиационного топлива, если они были произведены из российской нефти в третьих странах. Также временно разрешены отдельные транспортные и посреднические услуги для экспорта сжиженного газа из российских проектов "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" в рамках краткосрочных контрактов.

"Это решение не означает, что Великобритания отменила уже действующий жесткий законодательный запрет на такие поставки", – подчеркивает Леся Василенко.

По её словам, речь идет скорее не об отмене, а об отказе от политического обещания о жестком введении этих санкций.

"Это, безусловно, неприятная новость для Украины. Потому что речь идет о том, что Лондон пока не готов полностью и немедленно перекрыть все возможности для возвращения российской нефти на западные рынки через третьи страны", – пишет народный депутат.

И причина этого, объясняет она, не изменение отношения к Украине, а попытка выиграть время для собственного рынка.

"Лондон пытается избежать резкого топливного шока, дать энергетическим компаниям возможность сформировать запасы, перестроить логистику и подготовиться к потенциально более длительному и полному запрету в будущем", – отмечает Василенко.

Она подчеркивает, что речь идет не об отказе от дальнейшего ужесточения санкций в энергетической сфере, а скорее о более постепенном подходе к их внедрению. Лондон фактически дает рынку сигнал готовиться к более жестким ограничениям в будущем и одновременно оставляет бизнесу и энергетическому сектору время для адаптации, накопления запасов и перестройки логистики без резкого топливного шока.

В то же время депутат Верховной Рады предупреждает, что любые исключения создают опасный прецедент.

"Другие государства также могут начать требовать для себя "особых условий", что постепенно размывает эффективность санкционного режима. А Кремль непременно использует это в своей пропаганде как доказательство того, что Запад якобы "устал от санкций", – обращает внимание Леся Василенко.

Впрочем, британское решение содержит также контраргумент по этому поводу, добавляет автор колонки.

Принятый документ – если прочитать его полностью – свидетельствует, что отступления от жесткой санкционной политики в целом не произошло. Потому что параллельно с разрешением на эти исключения Великобритания существенно усилила давление на Россию в других направлениях, отмечает народный депутат.

По ее мнению, говорить, что "санкции ослабили" – некорректно. Но так же некорректно, добавляет Леся Василенко, отрицать проблемы и утверждать, что "все хорошо".

Она констатирует, что речь идет об очень прагматичной перестройке санкционной политики.

"Это – не предательство интересов Украины. Но это – новая реальность и новый вызов, к системному противодействию которому Украине придется быть постоянно готовой", – резюмирует депутат Верховной Рады.

