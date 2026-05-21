Що стоїть за гучним рішенням Британії щодо російських енергоносіїв і у чому проблема

20 травня почалося з гучних заголовків, які стверджували, що Лондон "послаблює санкції" проти російських нафти та газу. BBC, Guardian, Times – про це писали всі.

Британські політики публікували емоційні дописи, звинувачували уряд у відкаті санкційної політики та висловлювали співчуття Україні. Втім, протягом дня стало зрозуміло: ситуація значно складніша, ніж виглядало з перших заголовків.

Для України новий британський санкційний акт S.I. 2026 No. 543 не є ані катастрофою, ані "здачею позицій". Але він дійсно свідчить: Захід переходить до більш прагматичної моделі санкційної політики.

Про те, що ж насправді відбулося, читайте в колонці народної депутатки України (фракція "Голос") Лесі Василенко. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки пояснює, що в ухваленому санкційному акті британський уряд закріпив можливість видавати тимчасові ліцензії на ввезення дизелю та авіаційного пального, якщо вони були вироблені з російської нафти у третіх країнах. Також тимчасово дозволено окремі транспортні та посередницькі послуги для експорту скрапленого газу з російських проєктів "Ямал СПГ" та "Сахалін-2" у межах короткострокових контрактів.

"Це рішення не означає, що Британія скасувала вже чинну жорстку законодавчу заборону на такі поставки", – наголошує Леся Василенко.

За її словами, йдеться радше не про скасування, а про відмову від політичної обіцянки щодо жорсткого запровадження цих санкцій.

"Це, безумовно, неприємна новина для України. Бо йдеться про те, що Лондон поки не готовий повністю та негайно перекрити всі можливості для повернення російської нафти на західні ринки через треті країни", – пише народна депутатка.

І причина цього, пояснює вона, не зміна ставлення до України, а спроба виграти час для власного ринку.

"Лондон намагається уникнути різкого паливного шоку, дати енергетичним компаніям можливість сформувати запаси, перебудувати логістику та підготуватися до потенційно тривалішої і повної заборони в майбутньому", – зазначає Василенко.

Вона підкреслює, що йдеться не про відмову від подальшого посилення санкцій в енергетичній сфері, а радше про більш поступовий підхід до його впровадження. Лондон фактично дає ринку сигнал готуватися до жорсткіших обмежень у майбутньому та одночасно залишає бізнесу й енергетичному сектору час для адаптації, накопичення запасів і перебудови логістики без різкого паливного шоку.

Водночас депутатка Верховної Ради попереджає, що будь-які винятки створюють небезпечний прецедент.

"Інші держави можуть також почати вимагати для себе "особливих умов", що поступово розмиває ефективність санкційного режиму. А Кремль неодмінно використає це у своїй пропаганді як доказ того, що Захід нібито "втомився від санкцій", – звертає увагу Леся Василенко.

Утім, британське рішення містить також контраргумент щодо цього, додає авторка колонки.

Ухвалений документ – якщо прочитати його повністю – засвідчує, що відступу від жорсткої санкційної політики загалом не відбулося. Бо паралельно з дозволом на ці винятки Велика Британія суттєво посилила тиск на Росію на інших напрямах, наголошує нардепка.

На її думку, говорити, що "санкції послабили" – некоректно. Але так само некоректно, додає Леся Василенко, заперечувати проблеми і стверджувати, що "все добре".

Вона констатує, що йдеться про дуже прагматичне перелаштування санкційної політики.

"Це – не зрада інтересів України. Але це – нова реальність і новий виклик, до системної протидії якому Україні доведеться бути постійно готовою", – резюмує депутатка Верховної Ради.

