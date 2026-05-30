Как ЕС готовит требования к Украине на 90 млрд евро и будет ли там речь о коррупции

В четверг, 28 мая, в Верховной Раде произошло действительно незаурядное событие: парламент ратифицировал кредитное соглашение с Евросоюзом на сумму 90 млрд евро и, в дополнение к нему, отдельный меморандум с условиями предоставления части этой суммы.

Для нас это – безвозвратная помощь, но для украинского правительства эти деньги не будут полностью "бесплатными".

"Платить" за них придется реформами. В том числе непопулярными.

Подробнее – в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой из "Европейской правды" Условия жесткие, но не последние. Что еще потребует ЕС от Украины в обмен на 90 млрд евро.

Пакет помощи ЕС на сумму 90 млрд евро на два года содержит две основные составляющие. Первая – это помощь на военные нужды на сумму 60 млрд евро. Вторая – бюджетная поддержка на 30 млрд евро.

Страны ЕС сразу согласились с тем, что "военная" часть помощи должна быть безусловной, поскольку сопротивление российской агрессии нельзя ставить в зависимость от реформ. А "гражданские" 30 млрд евро, из которых 16,7 млрд Киев может получить в первый год, будут привязаны к конкретным изменениям.

Меморандум, ратифицированный ВР, касается половины этих средств – 8,35 млрд евро, и уже есть как график, так и конкретная стоимость всех траншей.

В июне украинский бюджет должен получить транш на 3,2 млрд евро. Ориентировочно в сентябре можно разблокировать следующий транш на 3,7 млрд евро. И в конце года, в декабре, Киев, если выполнит все условия, получит остаток в 1,45 млрд евро.

Есть ли гарантия, что Украина получит первый транш в 3,2 млрд евро? Брюссель сделал все, чтобы здесь задержки не было.

Уже для второго транша на сумму 3,7 млрд потребуется больше принятых законов, в том числе "политически токсичные" законы о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы (налог на OLX), а также о налогообложении международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны (налог на AliExpress).

Третий транш – самый небольшой, но также и самый сложный: правительство будет вынуждено разработать реформу налогообложения индивидуальных предпринимателей.

А ближе к концу текущего года Украину ждут новый меморандум на вторые 8,35 млрд евро и новые требования, которые будут четко привязаны к европейскому финансированию на 2027 год.

Транши за просрочку выполнения требований можно будет получить вплоть до конца 2028 года (хотя действия в рамках меморандума запланированы только на 2026 год).

Не обошлось и без упоминания о борьбе с коррупцией.

В меморандуме, ратифицированном ВР, ко всем требованиям всех траншей добавили общее условие. О перечислении денег Украине может идти речь только в случае "отсутствия фактов отмены Украиной каких-либо мер в сфере борьбы с коррупцией.

Это новый подход к работе с Украиной, и причина его очевидна: события июля 2025 года.

Нанесенный тогда властями удар по антикоррупционным институтам существенно подорвал доверие к Украине, и оно до сих пор не восстановилось. Поэтому и Брюссель, и отдельные столицы стремятся иметь предохранитель, чтобы июль 2025 года больше не повторился.

Кроме того, существует отдельный блок финансирования, связанный с борьбой с коррупцией.

Эти требования будут выдвинуты Украине через совершенно другой механизм – Ukraine Facility.

Здесь также речь идет об обмене реформ на деньги. На кону примерно 15 млрд евро на два года (хотя сумма теоретически может быть изменена). И если в рамках инструмента "макрофина" ЕС выдвигал исключительно экономические, финансовые и налоговые требования, то в рамках Facility речь будет идти о структурных, фундаментальных изменениях.

Основа требований ЕС по этой программе – это продолжение реформы судебной системы, укрепление верховенства права, укрепление независимости антикоррупционных органов.

