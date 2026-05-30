Як ЄС готує вимоги до України за 90 млрд євро і чи буде там про корупцію

У четвер, 28 травня, у Верховній Раді сталася дійсно непересічна подія: парламент ратифікував кредитну угоду з Євросоюзом на суму 90 млрд євро та на додаток до неї – окремий меморандум з умовами надання частини цієї суми.

Для нас це – безповоротна допомога, але для українського уряду ці гроші не будуть повністю "безкоштовними".

"Платити" за них доведеться реформами. У тому числі непопулярними.

Докладніше – в статті Сергія Сидоренка і Тетяни Висоцької з "Європейської правди" Умови жорсткі, але не останні. Що ще вимагатиме ЄС від України за 90 млрд євро. Далі – стислий її виклад.

Пакет допомоги ЄС на суму 90 млрд євро на два роки містить дві головні складові. Перша – це допомога на військові потреби, на суму 60 млрд євро. Друга – бюджетна підтримка на 30 млрд євро.

Країни ЄС відразу погодилися з тим, що "воєнна" частина допомоги має бути безумовною, бо опір російській агресії не можна ставити у залежність від реформ. А "цивільні" 30 млрд євро, з яких 16,7 млрд Київ може отримати у перший рік – будуть прив’язані до конкретних змін.

Меморандум, який ратифікувала ВР, стосується половини від цих грошей – 8,35 млрд євро, і вже є як календар, так і конкретна вартість усіх траншів.

У червні український бюджет має отримати транш на 3,2 млрд євро. Орієнтовно у вересні можна розблокувати наступний транш на 3,7 млрд євро. І наприкінці року, в грудні, Київ, якщо виконає усі умови, отримає залишок у 1,45 млрд євро.

Чи є гарантія, що Україна отримає перший транш у 3,2 млрд євро? Брюссель зробив усе, щоб тут затримки не було.

Вже на другий транш на суму 3,7 млрд буде потрібно більше ухвалених законів, у тому числі "політично токсичні" закони про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (податок на OLX), а також оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони (податок на AliExpress).

Третій транш найменший, але також токсичний: уряд буде змушений розробити реформу оподаткування ФОПів.

А ближче до кінця поточного року на Україну чекають новий меморандум на другі 8,35 млрд євро і нові вимоги, які будуть чітко прив'язані до європейського фінансування на 2027 рік.

Транші за спізніле виконання вимог можна буде отримати аж до кінця 2028 року (хоча дії у рамках меморандуму розплановані лише на 2026 рік).

Не обійшлося і без згадки про боротьбу з корупцією.

У меморандумі, який ратифікувала ВР, над усіма вимогами усіх траншів додали загальну умову. Про перерахування грошей Україні може йтися лише у разі "відсутності фактів скасування Україною будь-яких заходів у сфері боротьби з корупцією.

Це новий підхід до роботи з Україною, і причина його очевидна: події липня 2025 року.

Тодішній удар влади по антикорупційних інституціях суттєво підірвав довіру до України, і вона досі не відновилася. Тому і Брюссель, і окремі столиці прагнуть мати запобіжник, щоб липень-2025 більше не повторився.

А окрім того, є окремий блок фінансування, зав'язаний на антикорупції.

Ці вимоги висунуть Україні через зовсім інший механізм – Ukraine Facility.

Тут так само йдеться про обмін реформ на гроші. На кону приблизно 15 млрд євро на два роки (хоча сума теоретично може бути змінена). І якщо за інструментом "макрофіну" ЄС висував виключно економічні, фінансові та податкові вимоги, то в рамках Facility буде йтися про структурні, фундаментальні зміни.

Основа вимог ЄС за цією програмою – це продовження реформи судочинства, зміцнення верховенства права, шліфування незалежності антикорупційних органів.

