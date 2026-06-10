Почему у Зеленского ещё не отобрали польский орден и кто уже проиграл в этом скандале

Обострение отношений между Украиной и Польшей продолжается уже вторую неделю, однако события последних дней свидетельствуют о важном изменении.

А именно – жесткая и бескомпромиссная позиция Варшавы с требованиями к Киеву и отказом от компромиссов постепенно становится проблемой для польской стороны.

О текущей ситуации в отношениях Польши с Украиной – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Ловушка Белого Орла: как угрозы Зеленскому сыграли против самого президента Польши. Далее – краткое изложение статьи.

8 июня капитул Ордена Белого Орла – высшей награды Польши – рассматривал запрос президента Кароля Навроцкого о лишении награды президента Украины Владимира Зеленского. Причиной такого наказания стало решение о присвоении почетного наименования "Имени героев УПА" одному из подразделений ВСУ.

Это решение украинского президента вызвало настоящий шквал возмущения в Польше, ситуативно объединив даже непримиримых политических оппонентов. Так же почти единодушным было и общество – назвать польскую реакцию чрезмерной решились лишь единичные деятели культуры и интеллектуалы.

Впрочем, довольно неожиданно заседание капитула прошло без последствий. В то же время в канцелярии президента Польши не стали обнародовать заключение этого органа, заявив, что Кароль Навроцкий "примет решение в надлежащее время".

Также 8 июня появились первые заявления польских политиков, которые можно воспринять как желание деэскалировать отношения с Украиной.

Например, по словам бывшего спикера Сейма Шимона Головни, лишение ордена президента страны, которая воюет за независимость, нанесет больше вреда самой Польше, чем Владимиру Зеленскому.

События понедельника, 8 июня, показали: в Польше оказались не готовы к тому, что конфликт с Украиной достигнет такого уровня.

Можно предположить, что громкие заявления как президента Навроцкого, так и сотрудников его канцелярии основывались на расчете, что украинская сторона быстро пойдет на уступки и отменит решение о названии подразделения. А глава Польши запишет себе в актив "победу над бандеровцами".

Отметим, что нежелание Киева идти на такой шаг имеет все основания.

Он мог бы и решил бы нынешнюю проблему, однако создал бы гораздо более острые вызовы на будущее – по сути, это легализовало бы право Варшавы редактировать украинскую историю, требуя ее изложения в наиболее приемлемом для Польши виде. Для Киева это – неприемлемо.

А решение Владимира Зеленского перенести базирование своего самолета из польского Жешува в Кишинев дополнительно демонстрирует, что он не поддается давлению.

Но источник кризиса никуда не делся.

Антиукраинская истерика, развернувшаяся в последние дни в польских СМИ, свидетельствует о том, что общественный спрос на "наказание неблагодарных украинцев" остается очень высоким. Соответственно, есть все основания прогнозировать, что эта тема станет одной из ключевых и на парламентских выборах 2027 года – как это было и во время президентских выборов 2025 года.

В то же время нынешние заявления польских политиков демонстрируют новые опасения в отношении Украины. Прежде всего польских политиков беспокоит, что зависимость Киева от поддержки Варшавы существенно снизилась.

А соответственно, резко снижается возможность угрожать ограничением или прекращением этой помощи. В случае чего странам Западной и Северной Европы не составит особого труда компенсировать прекращение помощи со стороны Польши.

К тому же затяжной кризис в отношениях ставит под сомнение обещания польских политиков добиться наилучших условий для польского бизнеса при распределении контрактов по восстановлению Украины.

И одновременно это усиливает опасения, что внешняя политика Киева будет все больше ориентироваться на Берлин, а не на Варшаву.

При таком раскладе конфликт с Украиной, который обещал принести существенные политические дивиденды, стал для Кароля Навроцкого скорее ловушкой.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Ловушка Белого Орла: как угрозы Зеленскому сыграли против самого президента Польши.