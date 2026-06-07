Україна змінила аеропорт для закордонних візитів Зеленського: тепер це не в Польщі

Президент України Володимир Зеленський, прилетівши до Великої Британії з візитом, зробив це через аеропорт Кишинева, тоді як раніше регулярно користувався аеропортом польського Жешува для закордонних візитів.

Про це свідчать дані спеціалізованого ресурсу FlightAware, пише "Європейська правда".

Судячи з даних відслідковування рейсів, літак Зеленського прилетів із Жешува до Кишинева вранці у неділю, 7 червня.

Через деякий час цей літак приземлився в аеропорту Лондона.

Також історія польотів доводить, що Зеленський регулярно користувався аеропортом Жешува для здійснення закордонних візитів.

У попередні роки Аеропорт Жешува (Ясьонка) був основним аеропортом базування першого борту, де зазвичай починалися і завершувалися міжнародні турне очільника держави та інших делегацій, що використовували цей борт.

Наразі невідомо, із чим пов’язана зміна місця вильоту літака із Зеленським. Однак це відбулось на тлі нового загострення у відносинах між Польщею та Україною через перейменування підрозділу ССО на честь героїв УПА.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди країни – ордена Білого орла – через його рішення присвоїти підрозділу ССО найменування "Героїв УПА".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт