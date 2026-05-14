В Fire Point заявили, что правительство Германии рассматривает замену "Томагавков" на "Фламинго"

Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что правительство Германии рассматривает перспективу замены американских дальнобойных ракет "Томагавк" на украинские "Фламинго".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью FT.

По словам Штилермана, Германия проявила значительный интерес не только к дронам, которые производит компания, но и к дальнобойным ракетам.

"Немецкое правительство закупает наши FP-1 и FP-2 для своих вооруженных сил... (Но) они рассматривают возможность замены ракет "Томагавк" на "Фламинго", – сказал он.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в понедельник заявил, что "технологические достижения здесь, в Украине, являются выдающимися", и что рассматриваются возможности создания совместных предприятий в сфере беспилотников большой дальности, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По сообщениям, в апреле Fire Point и немецкий производитель ракет Diehl Defence подписали соглашение о технологическом сотрудничестве.

Штилерман отказался подтвердить это соглашение, но отметил, что они работают над созданием противоракетного щита в Европе. Система, получившая название "Фрейя", использует ракету-перехватчик FP-7 от Fire Point.

В мае в партии канцлера Германии Фридриха Мерца призвали создавать с Украиной альтернативу ракетам "Томагавк".

На днях СМИ сообщали, что Германия возобновляет попытки приобрести в США дальнобойные ракеты "Томагавк".

В апреле сообщалось, что США израсходовали более 1 000 ракет большой дальности "Томагавк" в войне против Ирана. На восстановление этих запасов уйдут годы.