Фон дер Ляйен в Гданьске объявила о выделении 3,2 млрд евро макрофина и средств на дроны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг сообщила о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму 3,2 млрд евро из кредита на 90 млрд евро и объявила о выделении средств на производство дронов.

Об этом она заявила во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам главы ЕК, с начала полномасштабного вторжения ЕС и государства-члены предоставили Украине около 200 млрд евро помощи.

"Сегодня мы перечисляем первый транш этого кредита (на 90 млрд евро. – Ред.), это 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Я рада объявить об этом выделении средств сегодня", – сказала фон дер Ляйен.

Также она сообщила, что в ближайшие дни ЕС начнет перечислять Украине средства из пакета на 6 млрд евро, предназначенные для производства дронов.

"Это действительно солидарность в действии", – констатировала фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский в мае подписал закон о Кредитному соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

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