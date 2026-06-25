Рубио отреагировал на жалобы Кремля о несоблюдении "духа Анкориджа"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время прошлогоднего саммита между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным не было никаких соглашений относительно Украины.

Об этом он сказал журналистам во время визита в Бахрейн, сообщает "Европейская правда".

Как указал Рубио, во время саммита в Анкоридже "были только предложения соглашения" по завершению войны.

"Мы действительно проработали все другие детали этого вопроса, можем ли мы достичь договоренностей, понимая, что мы имели на Аляске, но на Аляске не было ни одного соглашения, которое бы положило конец войне", – подчеркнул госсекретарь.

Он также добавил, что Трамп до сих пор готов "сыграть любую конструктивную роль, которую мы можем, чтобы достичь длительного конца этой войны в Украине".

"Это изнурительно для Европы, но особенно для Украины и все больше для России. Поэтому, если мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если она для нас есть, объединить стороны и довести эту войну до конца. Именно это президент пытается сделать уже полтора года, но на Аляске не было никакого соглашения, на Аляске было предложение, но это так и не стало соглашением", – резюмировал Рубио.

Стоит отметить, что недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров обвинили Соединенные Штаты в измене так называемого "духа Анкориджа" – концепта, которым Москва обозначала свои надежды на капитуляцию Украины.

В течение последних трех дней российские чиновники заявили, что США отказались от обязательств, взятых во время встречи Трампа и Путина на Аляске в августе прошлого года.

Кроме того, Лавров недавно говорил, что действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывается от претензий на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинской войны.

Формулировка "дух Анкориджа" (или "понимание Анкориджа") долгое время служила для российской дипломатии и пропаганды ключевым инструментом давления. Этим термином Кремль обозначал свое убеждение, что Трамп поддерживает главное требование РФ – передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса в обмен на временное замораживание линии фронта. Хотя США никогда официально не подтверждали существование таких договоренностей, Россия активно эксплуатировала эту формулировку для создания иллюзии согласия Вашингтона.