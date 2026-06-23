Лавров заподозрил, что США уже не объективный посредник в войне

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывается от претензий на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинской войны.

Об этом, как пиши "Европейская правда", сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они, кажется, отходят от претензий на роль объективного посредника и придерживаются того же курса на усиление санкционного давления на Россию", – сказал Лавров на посольском "круглом столе".

Министр добавил, что также "забыто заявление президента Соединенных Штатов, сделанное сразу после Анкориджа, о том, что Украине нужен долгосрочный мир, а не перемирие на пару лет, и что Аляска заложила основу для движения в этом направлении".

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об изменении позиции своего американского коллеги Дональда Трампа относительно войны РФ против Украины после саммита G7.

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвьяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности рассмотреть предоставление Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

Кроме того, Трамп после саммита G7 рассказал об "очень хороших разговорах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают, как".

Трамп сказал, что допускает возобновление санкций против российской нефти после исключения, которое США ввели на фоне сверхвысоких глобальных цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.